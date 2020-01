Põhjus, miks su hingeõhk hommikuti haiseb

Asjatundja Mazen Natouri sõnul loputab sülg suus baktereid, mis põhjustavad lõhnu. Mida sülge öö jooksul toodad - ehk siis suus on kuivem - seda enam haisevad bakterid kasvavad.

Natour märkas, et ka norskamine ja öösel avatud suuga hingamine kuivatab suud. Niiet kui teed kumbagi neist, võid eeldada, et sinu hingeõhk haiseb hommikul.

Hammaste harjamine enne magamaminekut on hammastele oluline, aga see võib aidata ka hommikust resultaati leebemaks muuta. Kui jätad õhtul hambad pesemata, lisab see haisule vunki juurdegi, sest hammaste vahele jäävad toiduraasukesed soodustavad bakterite kasvu.