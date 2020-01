7 viisi oma meigikollektsiooni kiireks korrastamiseks

Meigikollektsiooni hoidmiseks ning organiseerimiseks on kindlasti väga palju erinevaid lahendusi, mõned eeldavad puutööoskusi, teised hiiglaslikku tualettlauda, kolmandad lademetes raha, neljandad tervet nädalavahetusetäit vaba aega, viiendad teab veel mida. Õnneks on ka lihtsamaid ning odavamaid viise, kuidas oma iluvahendid kenasti korda saada, et hommikul oleks lihtne ning kiire end meigiga kaunimaks teha.

1. Viska minema vanaks läinud tooted

Selle liigutusega saad kindlasti väiksemaks asjade koguse, mida üldse organiseerima peab. Meie kõigi meigikottides on kindlasti mõni kuivanud ripsmetušš või imelikult lõhnama hakanud huulepulk, mida me enam ei kasuta (ega tohikski!). Viska oma aja ära elanud asjad minema ning juba ongi segadust veidi vähem.

2. Hangi sahtlijagajad

Kindlasti oled näinud köökides kasutatavaid plastikust aluseid, kus erinevatesse lahtritesse asetatakse erinevad söögiriistad. Samasuguse printsiibi alusel saab organiseerida ka oma meigisahtli sisu. Külasta mõnda kodu- või kontoritarvete poodi ning leia just oma sahtlisse sobiv ruumijagaja.

3. Läbipaistvad karbid

Kui su meik katab kogu tualettlaua või peegliesise kapikese pinda, siis on hea mõte soetada endale mõned sobivas suuruses läbipaistvast plastmassist karbid. Eriti kasulikud on need siis, kui nad on mitmekihilised, sest nõnda kasutad ruumi veelgi paremini ära ning saad tooteid ka otstarbe järgi sortida. Kõige ülemise kihi võid aga näiteks eraldada oma igapäevastele toodetele, jättes erilisemad ning julgemad värvid allapoole.

4. Kasuta tordialust

Jah, lugesid õigesti. Tordialust. Ehk oled näinud seda parfüümidega tehtavat, ent koogialusele võib asetada ka kõiksugused teised pudelites ja kõrgetes tuubides olevad meigitooted. Lisaks - kui tordialuse äär on kaunistatud pitsise mustriga, võid sellest läbi torgata ning kaunilt riputada ka oma kõrvarõngad ja lahendatud on lausa kaks muret.

5. Taaskasuta klaaspurke

Mitmed toidud, mida köögis kasutame, tulevad klaaspurkides, mis on mõnikord lisaks ka kauni disainiga. Selle asemel, et kalleid topse osta, kasuta moosist tühjaks saanud klaaspurki näiteks meigipintslite või -pliiatsite hoidmiseks. Kaunista purk veel näiteks väikese paelakesega ümber purgisuu ning ongi ise disainitud kaunis hoidik.

6. Hangi meigikohver

Kui oled suurem meigigurmaan ning su kogu ületab juba paari sahtlitäie piiri, siis on üsna kasulik mõte osta endale meigikohver. Sa ei pea seda kaasas kandma nagu profimeikarid teevad, ent kohver on ruumikas, kenasti sahtliteks jaotatud ning lõpuks ometi on kogu su meik ilusti ühes kohas ja kaitstud.

7. Kasuta kingahoidikut