29. jaanuari 1939 aasta Uudislehe esiküljel teatatakse, et «homme saab sõna Hitler», kinnitades ühtlasi, et olukord Euroopas pole kartustäratav. Mõned leheküljed edasi keerates jõuame me aga sektsioonini «Naine, laps, kodu ja köök», kus jagatakse tähtsaid nõuandeid naistele – alates sellest, kuidas pesta vaipu lõpetades manitsusega, et «minnalaskmine pole õige».