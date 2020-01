Anorgasmia ehk naised, kes ei saa orgasmi

Sa pole selles üksi - ligikaudu 75% naistest ei suuda vahekorras olles orgasmi saada. See tähendab, et nad vajavad lisaks seksile veel eraldi stimuleerimist. 10-15% naistest ei saa orgasmi kunagi. Mõne uuringu kohaselt võib lausa 41% naistest mitte kunagi orgasmi saada.

1. Üldine anorgasmia - inimene pole saanud, ega saa üheski olukorras orgasmi.

2. Omandatud anorgasmia - inimene on suutnud orgasmi saada, aga enam ei õnnestu

3. Situatsiooni anorgasmia - inimene on saanud orgasmi ainult teatud olukordades (näiteks masturbeerimine), kuid mitte teistes (seksides) tegevustes.



Füüsilised näitajad: vanus, günekoloogilised probleemid, ravimid, elustiili valik (liigjoomine või suitsetamine) ja teatud haigused (diabeet ja Parkinsoni tõbi).



Anorgasmia psühholoogilised põhjused: minevikutrauma (väärkohtlemine - eriti seksuaalne väärkohtlemine), enesehinnanguga seotud probleemid, vaimse tervise probleemid (stress, ärevus, depressioon), suhteprobleemid ja emotsioonid, mis on seksimisega seotud.



Kui kahtlustad, et ka sinul võib olla anorgasmia, tasub oma murest perearsti või günekoloogiga vestelda. Teraapia, ravimid või elustiili muudatused on tänasel päeval mitmete naiste elusid muutnud. Oluline on professionaalide nõuandeid järgida ja võimalikult lõõgastunud olla.