Testi end ⟩ 15 märki, mis näitavad, et sind kummitavad «issiprobleemid»

«Issiprobleeme» kardavad paljud naised, kuid vaatame, mis selle käibefraasi taga peitub. Isa on teadupoolest iga lapse elus kõige tähtsam meessoost inimene. Tüüpilisel juhul on tegemist lapse bioloogilise isaga, kuid mitte alati. Kui suhted isaga on aga lapsel tekitanud erinevaid probleeme, siis võtab ta need kaasa täiskasvanuikka ning tal on raskusi elutervete suhete loomise ja hoidmisega. Kõik see põhineb kehval suhtel oma isaga.

Ilmselgelt on tegemist probleemiga, mis on igal inimesel erinev ja pole üht kindlat viisi, kuidas see kõigil väljenduks. Paljud naised ei saa ka aru, et nende luhtunud suhete taga võib olla lahendamata küsimus oma lihase isaga, selgitab LovePanky. On oluline meeles pidada, et need on mustrid ja mured, mis istuvad sügaval meie alateadvuses ning nendega tegelemiseks tasub kindlasti appi võtta psühholoog.

Meeles tasub ka pidada, et siin välja toodud märgid on vaid võimalikud isaprobleemide sümptomid – on väga võimalik, et tegemist on lihtsalt individuaalse eripäraga, mil pole mingit pistmist isaga. Kõik sõltub asjaoludest ja on iga inimese puhul erinev.

Märgid, et sul võivad olla issiprobleemid