Kuidas 2020 aastal täiskäik sisse saada ja läbipõlemise vastu võidelda

Uus aasta on hea aeg endas taaskäivitus teha, eriti kui tundsite, et 2019 aasta päädis läbipõlemise ja kurnatusega. Paljude inimeste jaoks pole vahet, kas aasta vahetus või mitte - sama rütm kipub edasi minema. Kuna sa seda artiklit parasjagu siiski loed, tähendab see, et otsid väljapääsu ja uusi lahendusi.

Enne, kui nõuannete juurde jõuame, tuleb kurnatuse algpõhjused üles leida. Muutused on ainus edasiviiv jõud ja vahel võib see tunduda ebamugavana. Me kõik oleme kogenud, kuidas mugavustsoonist väljaastumine korraks kõik segi lööb, aga siiski kasvu ja parema elu tagab.

Vanad mustrid ei tööta enam, ehkki oleme nendega juba nii harjunud.

1. Harju ära, et tunned ebamugavust

Muutused ja kasv on keerulised. Lõpeta muutuste vastu võitlemine ja lihtsalt allu sellele. Sul ei pruugi olla kõiki vastuseid varrukast võtta, küll aga leiad pidevalt võimalusi, mis avavad uusi uksi. Ole oma töökohas teadlane, kes uurib pidevalt, mis toimib ja mis mitte. Keskendu positiivsele ja hoia negatiivsest eemale - sedasi on meeskonna edu garanteeritud. Hoia uudishimulikku meelt, mis on avatud kõikidele uutele võimalustele. Ebamugavustunne aitab motivatsiooni säilitada.

2. Muuda oma mõtteviisi

See saab raske olema, aga ei tasu olla naiivne ja mõelda, et mõtteviis iseeneslikult muutub. Ole enda praeguse olukorra suhtes aktsepteeriv ja nõustu kasvama. Mõtete muutmine võib tegelikult isegi lõdvestav olla. Sa oled seal, kus parasjagu oled.

3. Säilita usk

Usu, et piisava pingutuse, raske töö ja aususe abil leiad tee produktiivsete tulemusteni. Usk aitab elada ebakindluses, teadmata oma tulevikku, mis hoiab meid rasketel hetkedel maandatuna.

4. Vaata tõele näkku

Vaatle oma praegust olukorda läbi teadlase pilgu, mis töötab ja mis mitte ning loo muutuseid. See ei tähenda ainult vastuolu märkamist, vaid ka uue info rakendamise oskust. Oletame, et said eelmisel kuul ebameeldiva tagasiside, peaksid uuel kuul oskama selle infoga midagi ka peale hakata. Aega pole raisata - sa lüüasaamisest üle ja mõtle välja, kuidas edaspidi edukam olla.

5. Halda oma energiat

Sa oled masin, mis lihtsalt saab asjad tehtud. Raske töö ja kõik, mida endast välja annad, on nüüdsest tunduvalt olulisem. Esiteks vajad sa rohkem und. Uni laseb ajul ja kehal puhata, et saaksid igal päeval endast uuesti maksimumi anda. Järgmisena tee tööl ainult neid asju, mis konkreetseid tulemusi toovad.

6. Distsiplineeritud tööeetika

Sul peab tulemusliku töö tegemiseks olema korralik distsipliin. Rasket tööd ei saa alahinnata. Väga lihtne on oma aega lihtsalt Netflixis ja sotsiaalmeedias venitada, aga nii koguneb hunnik asju, mis päriselt vajavad tegemist. Ole fokuseeritud - see tuleb pikas perspektiivis kasuks.

7. Andesta endale oma puudused

Vahel lähevad asjad untsu ja kõik tundub lootusetu. Isegi, kui oled parim, teed ikkagi aegajalt vigu. Elu lihtsalt ongi selline - saa üle! Oluline on endale selle eest mitte hagu alla laduda ja lihtsalt andestada. Muuda, mida saad ja liigu edasi.