Uskumatu lugu! ⟩ Vene toitumisteadlane põhjendab, miks peaks vorsti sööma

Nii vahendab Pravda.ru Venemaa toitumisteadlase Nurja Dianova nõuandeid selle kohta, miks ja kui palju tuleks vorsti süüa. «Vorsti peamine kasulik omadus on see, et see tekitab täiskõhutunnet,» ütleb dietoloog ja lisab, et vorst aitab dieeti mitmekesistada.