Viis, kuidas mees töökohal käitub, võib olla märgiks, et ta kipub suhtes petma

Texase ja Emory ülikooli teadlased leidsid, et afääride leidmisele pühendatud veebilehe Ashley Madisoni kasutajad käituvad töökohal kaks korda tõenäolisemalt vääriti kui inimesed, kes sel leheküljel ei ole. Uurimismeeskond võttis luubi alla 11 235 inimese andmed politseiarhiivist ning seejärel tegid nad otsingu Ashley Madisoni andmestikus, mis lekitati aastal 2015. Enamik valimist olid meessoost, nagu ka Ashley Madisoni kasutajad.

Tulemused näitasid, et inimesed, kelle minevikus oli väärtegusid, olid suurema tõenäosusega lehekülje kasutajad. «Meie tulemused näitavad, et eraeluline seksuaalne käitumine on korrelatsioonis professionaalse käitumisega,» vahendab Insider ühe uuringu autori Samuel Krugeri sõnu.

Suhtenõustaja Cherlyn Chong ütles Insiderile, et ta kahtlustas ammu seose olemasolu. Tema sõnul on mehed, kes petavad, need, kes muretsevad peamiselt vaid enda heaolu üle. «Nad arvavad, et nad võivad teha, mis tahavad ja see toidab nende ego.»

Eneserahulolule suunatud inimesed ei saa rahulikult paigal istuda, ilma et nad hüppaks järgmisse tegevusse, mis neile rahuldust pakub. Nende aju otsib alati järgmist «auhinda». Töökohal tähendab see näiteks tujutsemist, kui neile ei meeldi nende ülemus. Või siis tähendab see afääri alustamist, kui nad pole oma karjääriga rahul.

«Petmine on väga intensiivne, see on väga kirglik ja erutav – kuni kõik vastu taevast lendab,» ütles Chong. Asi ei piirdu vaid töökohaga. Need on mehed, kelelle meeldib juua, suitsetada, pornot vaadata ja narkootikume tarbida. Nad kulutavad palju raha materiaalsetele asjadele ja neile meeldivad hasartmängud.

Chong hoiatab, et mida rohkem nad puhta nahaga pääsevad, seda julgemaks nad lähevad ja asi läheb alati hullemaks. «Ka töökohal võib väärkäitumine alata tagasihoidlikult, kuid siis see läheb käest. Nende inimeste jaoks on privilegeeritus ja rahulduse saamine identiteediga tihedalt seotud, see on osa neist.»