Eestlaste uus pulmaäpp säästab aega ja eelarvet

Weddingly asutaja Martin Aigro sõnul kasutab platvormi 380 teenusepakkujat ja 700 noorpaari: «Kui plaanida keskmise suurusega pulmapidu, siis on vaja keskmiselt kümmet erineva valdkonna teenusepakkujat ning igas valdkonnas oleks mõistlik küsida saadavust ja pakkumist vähemalt kümne erineva tegija käest. See tähendab suhtlust kümnete või sadade teenusepakkujatega ning lõpuks kõige ülerääkimist ka oma kaaslasega. Seda väljakutset me täna tehnoloogia abil lahendamegi, et pulmakorraldus ei oleks poole kohaga töö,» sõnas ta.

«Lisaks mugavusfaktorile on oluline ka platvormil sõlmitud kokkulepete vettpidamine ning seal tuleb mängu taustakontroll, mis on kõigile teenusepakkujatele tehtud enne platvormiga liitumist. Vaid nii saame tagada, et ei juhtuks olukorda, kus mõni nädal enne pulmapidu helistab mõni pulmategija ja teatab, et sai parema pakkumise samale kuupäevale ning ainus võimalus on topelt maksta. Me teame lähedalt näiteid, kus nii on juhtunud,» sõnas Aigro ning tõi välja, et selliseid asju saabki lahendada üksnes platvormi tasemel ning liitunud teenusepakkujaid ühtse standardiga sidudes – nii nagu on tehtud ka sõidujagamise, majutuse või muude valdkondadega.