Nõid Ingrid selgitab: kuidas aru saada, kas tegemist on hingesugulase või kaksikleegiga?

Hingesugulaste suhete kõrgeim eesmärk on enda teadlikkuse ja hinge kasv ja areng, samas kui kaksikleekide kõrgem eesmärk on luua koos, tõsta kogu planeedi vibratsiooni ja teadlikkust ning tuua tervendust.

Hingesugulane on meie elus see inimene, kes on samast vaimugrupist ja ta saadetakse meid ärgitama ärkama, märkama ja väljakutseid tooma, et saaksime hakata kasvama iseenda parimateks versioonideks ja leida oma potentsiaali. Hingesugulane on tükike meist, tükike meie hingest.