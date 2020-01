Taimetark selgitab: ülipõneva ajalooga kreftine sinep on inimeste elus olnud aastatuhandeid

Tellijale

Sinepil on väga palju liike, arvatakse, et ligi 40. Toidutaim valge sinep (Sinapis alba), ingl k mustard on üheaastane, kuulub ristõieliste sugukonda sinepi perekonda, nagu ka meie põldudel laiutav umbrohi põldsinep. Must sinep, mis tegelikult on must kapsasrohi (Brassica nigra) ja sarepta sinep ehk sarepta kapsasrohi (Brassica juncea), on samuti õli- ja sinepikultuurid. Sarepta sinep on naeri ja musta sinepi looduslik ristand, tema seemnetest valmistatakse enim sinepipulbrit, millest ka meil hästi tuntud vene sinepit.