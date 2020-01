5 viisi enda eest hoolitsemiseks, kui partneriga tülis oled

Hea viis selle tegemiseks on näiteks igal hommikul või õhtul kirjutada nimekiri asjadest, mille üle sa oma elus tänulik oled. Need ei pea tingimata puudutama su partnerit, sest mõistlik on leida oma elus ka neid häid asju, mis pole otseselt seotud suhtes olemisega. Sellest hoolimata on kindlasti vähemalt mõni hea asi, mida kaaslane su ellu toob. See on ühtlasi lihtne viis endale meelde tuletada, et partnerlus toob su ellu ka palju meeldivat, olenemata sellest, et hetkel tülitsete.

Loe midagi ennastunustavat

Ära kunagi alahinda mõtete kõrvale juhtimise jõudu, kui sul parajasti keeruline aeg on. Pole vahet, kas naudid ilukirjandust, õpetlikke teatmeteoseid, moeajakirju või isiklikke blogipostitusi internetis - lugemine on tegevus, mis haarab endasse ning viib su mõtted sinu enda probleemidelt kaugele eemale. Eriti kasulik on see siis, kui kipud oma negatiivsete mõttemustritega aina sügavamale oma pähe kaduma. Seega proovi näiteks lõunapausi ajal või peale tööpäeva lõppu leida endale vaikne nurgake, kus saaksid täielikult keskenduda oma meelislugemismaterjalile ning luba endale väike mentaalne puhkepaus oma suhteprobleemidest.

Tee sotsiaalmeediast paus

Kui oled parasjagu taastumas suhtetülist, võib sotsiaalmeedia su enesetunde väga kiiresti murust madalamaks tõmmata. Kerides läbi kõiki neid hoolikalt toimetatud postitusi ning tagasihoidlikke hooplemisi on ainult loomulik, et hakkad oma elu teiste omadega võrdlema ning kui asjad sinu hoovil pole hetkel just kõige paremad, siis on see otsetee veel negatiivsemate mõteteni. Palun tuleta endale meelde, et kellegi Instagram või Facebook näitab sulle vaid väikest viilu tema tegelikust elust ning see, et inimene ei kajasta oma ajajoonel tülisid kallimaga, ei tähenda, et tal neid ei ole.