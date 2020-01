13. jaanuar: Skorpion on egoistlik, Jäär peab täna enda eest seisma

Sul on tugev kontrollivajadus. Küllap märkad aga, et sa ei suuda kõike ohjata. Keskendu vaid sellele, mille eest ise vastutad.

Tunne, et teised sind piisavalt ei mõista ega hinda, tekitab tahtmise tagasi tõmbuda. Ära ole kaaslaste suhtes liiga nõudlik.

Armastus võib haiget teha. Emotsioonid on laes ja kired möllavad, samas aga võib armukadeduski pead tõsta.

Soov end tööalaselt tõestada on suur. Tahad kõigile näidata, et oled parim, ent üle pingutades võid tervisele liiga teha.

Jõudu on palju, aga sulle ei anta võimalust seda kasutada. Võid ju üritada, ent tõenäoliselt toob see kaasa mõjuka isiku vastuseisu.

Sul lasub töises plaanis küll suur vastutus, ent veel tähtsamal kohal on asjad, mida pead tegema oma kodu ja pere heaks.

Äriasjus võib minna rebimiseks. Konkurendid näitavad, et nad on tugevad, aga võistlusmoment kannustab sindki endast parimat andma.

Oled praegu võimeline midagi suurt üles ehitama, ent samas on sul jõudu ka millegi täielikuks hävitamiseks. Vali positiivne tee.

Võid kohtuda inimesega, kellega on suhted kunagi klaarimata jäänud ja kes on sinu peale pahane. Ära püüa probleemide eest põgeneda, lahenda need!