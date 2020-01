8 võimalust, kuidas muuta kohvijoomine tervislikumaks

Kohv on üks populaarsemaid jooke maailmas. Paljud tervishoiutöötajad usuvad, et see on ka üks tervislikumaid jooke. Kui tunned, et sinu kohvijoomisest on tervislik sära puudu, siis ära muretse, sest Healtline.com annab sulle mõned nõuanded, kuidas see harjumus tervislikumaks muuta.