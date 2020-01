SUUR ÜLEVAADE ⟩ Piilume Meghan Markle'i ülikallisse garderoobi

Eelmisel nädalal teatasid Meghan ja Harry kuninglikust seisusest loobumisest, mille üheks osaks on edaspidi olla rahaliselt kuningakojast sõltumatu. Praeguseks Meghani kulutatud summat vaadates, vajavad nad vägagi suurt eelarvet üksnes Meghani rõivaste rahastamiseks.

Pärast prints Harryga abiellumist 19. mail 2018, on hertsoginna kandnud selliste brändide nagu Dior, Givenchy, Prada ja Chanel disaineririideid ning hulgaliselt hinnalisi aksessuaare.

Peale kuningliku perekonnaga ühinemist on Meghani tööga seotud kulusid katnud fond, mille rahastamine tuleb prints Charles'i eelarvest ning on mõeldud Cornwalli hertsogi perele. Seda, kas Meghan ja Harry ka edaspidi prints Charlesilt «stipendiumi» saavad, pole veel teada.

Uskumatu, aga tõsi, et Meghan on seni kulutanud kõige suuremad summad just sel aastal, kui temast sai kuningapere liige. Kuigi 2018. aastast kuulus ta kuninglikku perekonda vaid 7 kuud, suutis selle ajaga rohkem kulutada kui terve 2019. aasta jooksul kokku.