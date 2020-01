Huulepulgatoon paljastab su kohta nii mõndagi

Meigibränd CoverGirl ühendas jõud Harvardi ülikooli psühholoogidega, et uurida, kuidas meigikombinatsioonid mõjutavad seda, kuidas inimesed defineerivad naise isiksust ja šarmi - ka alateadlikult.

Punase tooni kandjad on julged ja loovad isiksused. Suure tõenäosusega on nad laupäeva õhtuti ööelu nautimas. Lisaks võivad nad suure tõenäosusega viis päeva nädalas jõusaalis treenida.

Roosa kandjaid peetakse armastavateks ja lõbusateks. Roosa on ka jõu toon: töökoha juhid omavad suure tõenäosusega roosat huulepulka, madalal ametikohal olevad naised ilmselt ploomi või nahatooni huulepulka.

See toon annab teistele märku, et oled isemajandav ja omal jõul toime tulev naine. Naised, kes kannavad marjatoone, on rahulikuma loomusega, käivad harva ööelu nautimas, pildistavad end harvem ja omavad kõige vähem kingi. Vähemalt võrreldes nendega, kes eelistavad teisi toone.