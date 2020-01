Igapäevane munasöömine võib su tervise ohtu panna

Massachussetts Lowelli ülikooli toitumiseksperdid jälgisid 30 000 inimese elustiiliharjumusi 31 aasta jooksul. Uuringust selgus, et südamehaiguste ja isegi surma risk kasvab koos söödud munade arvuga – põhjuseks on kolesterool.

Päevas on soovituslik tarbida vähem kui 300 mg kolesterooli. Ühes suures munas on aga ligi 200 mg kolesterooli – umbes sama palju kui 200grammises steigis.

Dr Tucker rõhutab, et võti on mõõdukus. «Nädalas mitu muna süüa on mõistlik,» ütleb ta, lisades, et munades on luustikule ja silmatervisele kasulikke aineid. «Aga ma soovitan inimestel vältida kolmemunaomleti igapäevast söömist. Toitumine peab olema tasakaalus ja mõõdukas.»