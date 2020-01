Lahutusadvokaat annab nõu: 4 viisi, kuidas teha lahutus võimalikult valutuks

Insider rääkis New Yorki ühe edukaima õigusbüroo juristi Jacqueline Newmaniga, kes annab nõu, kuidas muuta lahutus nii valutuks kui võimalik. Siin on tema neli nõuannet ja kuigi Eesti õigusruum ja praktikad lahutuse puhul erinevad Ameerika omadest, on siin nii mõndagi, mida kõrva taha panna.

Kaalu kohtusse minemise alternatiive

Selmet kohe kohtusse joosta, kaaluge muid variante. Kohtuprotsessid on kurnavad, kallid ning mõjuvad eriti rängalt lastele. Ka Eestis on võimalik kaasata perelepitaja. Lepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid ja see protsess võimaldab leida lahendused probleemidele kohtuväliselt, kirjutab lepitaja.ee.

Ära aja taga kättemaksu, kohust see ei huvita

Newmani sõnul lähevad liiga paljud inimesed kohtusse lootuses, et nad saavutavad mingisuguse «õigluse» ja küll siis teine osapool alles saab. Nad esitavad kuvatõmmiseid sõnumitest, et tõestada abikaasa afääri või palkavad isegi eradetektiivi, et tõendeid koguda. Aga isegi juhul, kui sina oled kannatav osapool, siis kohust see üldjuhul ei huvita – välja arvatud juhul, kui esines füüsilist vägivalda või mängus on väga suured kuritarvitatud rahasummad.

«Lõppeks on palju põhjuseid, miks abielud lagunevad,» ütleb ta. «Kohtud ei hakka kaevuma detailidesse, miks inimesed teatud asju tegid. Ma ütlen alati oma klientidele, et kättemaks on väga kallis ja see ei lõpe kunagi nii rahuldavalt, kui sa oleksid lootnud.»

Jäta lapsed mängust välja

«Inimesed teoorias mõistavad, et on halb mõte lapsi lahutusse kaasata, aga teevad seda siiski esiti märkamatutel viisidel, mis võivad aga hiljem väga halvasti lõppeda,» ütleb Newman. «Paljudel juhtudel muutuvad lapsed väga kaitsvaks vanema osas, keda klohmitakse, selmet klohmijaga samale poolele asuda – ja see võib anda tagasilöögi. See võib olla väga raske vanemale, kes tunneb, et talle on liiga tehtud ning tunneb vajadust valjult sellest rääkida, kuidas talle on liiga tehtud.»

Newman hoiatab, et vanemad peaksid olema väga ettevaatlikud, kui nad räägivad peatsest eksabikaasast laste kuuldes. Isegi, kui nad ei ütle midagi vastikut, saavad lapsed negatiivsest toonist aru. «Laske lastel olla lapsed. Ärge segage neid täiskasvanute probleemidesse. Asi on neile niigi raske.»

Ole finantsteemadel nii teadlik kui võimalik

Finantsalase kirjaoskuse puudumine võib põhjustada asjatult pingeid ja agressiooni. «Kui mängus on keegi, kes ei mõista, mis toimub, on loomulik reaktsioon viha,» ütleb Newman. «Mõnikord see pole isegi abikaasale suunatud, aga kukub nii välja.»