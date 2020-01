Uus leiutis ⟩ Nuti-tampoon! Mis juhtub, kui tampooni sisse häkkida?

Ka kõige regulaarsema tsükliga naine kogeb ebamugavustunnet, kui teab, et peab terve päeva kodust eemal viibima, rahva ees esinema või aktiivne olema.



Et aidata naistel vähem ebamugavusi taluda, loodi ameeriklaste Amanda Brief´i ja Jacob McEntire´i poolt nutikas tampoon, mis võimaldab selle kasutajale anda märku, kui on aeg tualettruumi külastada ja see välja vahetada.



Leiutis kasutab kompaktse peegli suurust monitori, mis kinnitatakse klambriga kasutaja vöö külge. Tampoon ja monitor on omavahel seotud umbes 30cm pikkuse nöörikesega, mis edastab andmeid. Seadme kasutamiseks tuleb sisestada tampoon ja see monitoriga ühendada, seejärel edastab seade andmed Bluetoothi kaudu kasutaja telefoni sisse.

Rakendus saadab telefoni peale meeldetuletusi, et kasutaja kontrolliks oma rakendust ja saaks jälgida, kui täis tema tampoon parasjagu on. Tampoonist kiirguseid ei kiirga, küll aga vää külge kinnitatud monitorist. Signaali tugevus on tunduvalt nõrgem, kui nutiltelefoni oma.

Isegi kui idee on geniaalne, muretsevad günekoloogid, kas leidub piisavalt tõendeid, et need andmed on avalikkusele kättesaamatud. Günekoloog Jennifer Gunter avaldab muret, et seadme ohutuks tunnistamiseks tuleks teostada lisa uuringuid. Lisaks väljendas Dr. Gunter muret, et rakendusse võidakse sisse häkkida ja see võimaldab isiklikke terviseandmeid varastada ning kuritarvitada.

Günekoloog ütleb, et tampoon annab oma olukorrast liiga viimasel minutil teada ja see ei jäta kasutajale ümbervahetuseks piisavalt aega. «Enamus tampoonikasutajaid tunnevad oma tsüklit väga hästi ja teavad potensiaalse sissehäkitava Bluetooth aparaaditagi, kui tampoon vajab vahetamist.»