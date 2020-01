Tegelikud põhjused, miks enamus suhetest armastus kaob

Lahkuminekut on tegelikult üsna lihtne ette ennustada, alustades magamistoa harjumustega, lõpetades sellega, kuidas vaidlete, vahendab Best Life. Alljärgevas kirjeldame lahutuse märke, mis võivad sul kahe silma vahele jääda.



1. Oli palju konflikte, aga enam pole ühtegi

Te vaidlesite varem tihti ja nüüd tunned kergendust, sest konflikte pole pea üldse esinenud. Paljud mõtlevad, et kui tülisid enam pole, on kõik korras, aga tegelikult võib see viidata sellele, et teine ei soovi enam suhtesse investeerida. Ta lihtsalt ei viitsi enam oma aega su peale raisata.



2. Rumalad naljad, ilkumine ja näägutamine

Mõõdukas kiusamine võib olla lõbus, aga tuleb märgata, kui see läheb totaalselt üle piiri ja muutub isiklikuks. Teise puuduse üle naermine muutub alandavaks ja kaotad partneri ees igasuguse lugupidamise.



3. Te ei jaga enam voodirõõme

Harvemad vahekorrad võivad olla märk suhteprobleemidest. Partnerid on väsinud, hõivatud ja kipuvad teineteist iseenesestmõistetavalt võtma. Ignoreerides oma partnerit magamistoas, ignoreerid teda ka väljaspool magamistuba.



Rasketel aegadel ongi intiimsus see, mis suhet liimina koos hoiab. Küsi endalt, kas teie seksuaalelu on lihtsalt kehv või sa ei tunne suhtes enam sidet.



4. Vaidlused rahateemadel

On täiesti normaalne vaielda liiga kalli teleka üle. Hoopis teine lugu on see, kui rahavaidlused muutuvad liiga intensiivseks ja väntavad päevast-päeva. Pidev kibestumine rahaasjade üle viitab sellele, et teil pole kunagi olnud ühiseid prioriteete, ega tuleviku eesmärke.



5. Sul on täiesti suva, kuidas kaaslase päev möödus

Tunned, et sind ei huvita vestlused kaaslasega, veel vähem tema mured ja probleemid. Paarid, kes on kaua koos olnud, kasvavad kas rohkem kokku või triivivad üksteisest kaugemale. Kui sa ei pane enam tähele - sõna otseses mõttes ei kuula - mida partner sulle räägib, on suhet võimatu päästa.



6. Eelistad oma vaba aega pigem üksi veeta

Loomulikult vajab ka õnnelikus suhtes olev inimene hingamisruumi, aga koguaeg üksi olemine on juba ohumärk. Kui teil pole enam huvi kaaslasega aega veeta, pole te üksteise elus prioriteediks.



7. Oled järjest enam telefoni külge kleebitud

Kui sotsiaalmeedias sirvimine on olulisem, kui kaaslase lugu, on see probleemne olukord. 2014 aastal tehtud uuringus selgus, et 72% vastajatest arvas, et Internet ei avalda nende suhtele erilist mõju, kui 20% pidas mõju negatiivseks. Veerand vastanutest väitis, et telefonikasutus oli häiriv, kui nad partneriga koos aega veetsid.



8. Sul puudub huvi oma abielu nimel vaeva näha