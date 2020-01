Statistika ⟩ Just see oli abiellumiseks möödunud aastal Tallinnas armastatuim kuu

Tallinna linnas on iive jätkuvalt positiivne, sünde oli surmadest 378 võrra enam. Tallinna Perekonnaseisuametis registreeriti 4917 sündi. Sündis 2491 poisslast ja 2426 tütarlast, kaksikuid registreeriti 75 paari ja kolmed kolmikud. Noorim ema oli 16-aastane ja vanim 50-aastane, noorim isa 18-aastane ja vanim 62-aastane. Lapsevanemate suurim vanusevahe oli 33 aastat. Abielust sündis 2494 last, isaduse omaksvõtuga registreeriti 2300 lapse sünd ning 123 korral registreeris sünni üksikema.

Sünni registreerinud vanematest olid 1171 välisriigi kodanikud, mis on toonud kaasa vajaduse välja selgitada teiste riikide nimetraditsioone ja tavasid. Näiteks hispaaniakeelsete maade kombe kohaselt antakse lapsele kaks perekonnanime: isa ja ema oma. Isa perekonnanimi on enamasti esimene ja see pärandub omakorda edasi lapselastele.