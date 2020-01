Katkiste hingede tegelik põhjus

Armastuse puudumine

Paljud inimesed, kes tunnetavad oma suhtes puudusi, arvavad, et põhjus peitub partneris. Tegelikult peaksime võib olla otsima põhjust hoopiski inimese lapsepõlvest.

Inimesed, kes on saanud lapsepõlves liiga vähe armastust ja tähelepanu, ootavad selle tühimiku täitmist suure tõenäosusega oma partnerilt, kes tema katkist hinge terveks raviks. Sama võib tegelikult ka öelda inimeste kohta, kes on lapsepõlves saanud suure armastuse ning tähelepanu osaliseks, aga kes ei oska täiskasvanuna toime tulla vähemaga kui see, mida lapsepõlves koges.

Oskamatus ennast armastada

Üks põhilisi probleeme peitub selles, et inimesed ei oska iseennast hinnata. Levinud arusaamaks on muutunud see, et välja nägemine näitab seda, kui väga endast lugu peetakse. Aga kas see tegelikult on nii?

«Pakend ei muuda sisu.»

Make up võib parandada sinu välist ilmet, aga sisetunde teesklus paistab ikkagi välja. Fakt on see, et ükskõik kui palju inimesed püüavad oma sõnadega end kiita, siis see, mida nad tegelikult endast arvavad, kumab paratamatult jutust ikkagi läbi.

Kui inimene ei ole teinud rahu oma puudustega, hakkab ta otsima neid ka teistes, mis toob kaasa rahulolematuse nii enda kui ka teistega.

Suured eeldused voodielule

Kui inimene on kogenud kunagi väga head seksi, aga see suhe on saanud oma lõpu, hakkab ta edaspidistest partneritest vähemalt sama head kogemust otsima. Tihtipeale on inimese enda illusioonid suuremad kui teine inimene talle tegelikult pakkuda suudab. Pole just väga palju neid inimesi, kes suudavad end reaalsusesse tuua ning saada aru, et tegelik põhjus võib peituda hoopiski nende peas, mitte partneri teadmistes ja oskustes teda rahuldada.