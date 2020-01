«Naistejutud». Just need on (salajased) testid, millega igavad blondid pifid suhetes mehi proovile panevad

Kõik algab juba näiteks Tinderist - see on ju esimene koht, kus peab potentsiaalne partner testi läbima. Millised on need nõudmised, millele peaks üks mees vastama, et üldse tihedast sõelast läbi jõuda?

Me kõik oleme kuulnud teooriat, et meestele meeldib naisi jahtida ning teame, et kõige rohkem väärtustame suhet, millesse oleme investeerinud. Kuidas seda nö jahiinstinkti käivitada? Miks seda üldse teha võiks?

Räägime ka vabadusest: kas suhetes on tõesti nii, et ühel on alati rohkem vabadust kui teisel?