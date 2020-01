Täna on maagiline päev: 10.01.2020 kell 21.21 on selle aasta (ja ka kümnendi, kui sa oled üks neist, kes hakkab aastakümmet nullist lugema) esimene täiskuu. Kuid juba täna võib taevasse vaadates kuulahmakat täies ilus näha, pealegi ootab meid ees taevane vaatemäng – kuuvarjutus.

Taevas on näha sel korral kuuvarjutust: kuu liigub maa varju. Poolvarjutust on näha Euroopas, Aafrikas, Aasias ja osalt ka Austraalias. Kuu on sajaprotsendiliselt valgustatud kell 21.21.