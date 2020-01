Otsid armastust? 5 asja, millele peaksid tähelepanu pöörama, et Tinderis õige prints sind märkaks

1. Kasuta palju erinevaid pilte

Kui sa ei soovi enda printsi koheselt järgmise printsessi juurde saata, siis kasuta võimalikult erinevaid fotosid. Üldiselt lasevad kohtinguäpid lisada 6-8 fotot, seega kasuta neid targalt.

Tee mõnus kombo selfiest, pildist, kus on näha terve su keha ja piltidest, kus tegeled mõne oma toreda hobiga. Ürita vältida pilte endast rahvamassis, et ta ei peaks end hulluks mõtlema, milline sa tegelikult välja näed.

2. Uuenda pidevalt oma galeriid

«Eriti üle 50-aastaste armastuse otsijate puhul ütleksin, et nende profiilide üks põhilisi probleeme on see, et fotod on tehtud kakskümmend või kakskümmend viis aastat tagasi ning nad ei näe enam sellised välja,» tõdeb Lester.

Inimene muutub ajas. Ole oma tulevase partneriga aus ning näita end sellisena nagu praegu välja näed, et ta kohtingul sinus pettuma ei peaks.

3. Küsi sõbralt nõu

«Mitte ainult pildi valimisega, vaid ka profiili info lisamisega. Ma arvan, et see on oluline omada objektiivset kolmandat osapoolt, eriti ausat sõpra, kes ei pelga sulle öelda kui miski võiks olla teisiti selles, mida kirjutad. See sõber, kes ütleb sulle «Kui sa omad jõusaali liikmekaarti, aga ei käi seal, siis ära maini seda oma profiilis,» soovitab suhteekspert.

4. Võta aega oma profiili üle vaatamiseks

See on väga oluline, et vaataksid mitu korda oma andmed üle, et kiirustades täidetud profiil ei jätaks sinust meeleheitliku muljet kaasast leida ning ei sisaldaks kirjavigu.

5. Ole positiivne!