Loe, mis juhtub, kui hakkad lapsele mänguasjade asemel elamusi kinkima

Oxfordi ülikool kaasas uuringusse 3000 3-5-aastast last ja leiti, et laste akadeemiline edu on seotud rohkem nende kodukeskkonna ja vanemate kaasamisega, kui sellega, palju mänguasju ja elektroonikat neile kingiti. Lastel, kel oli vähe mänguasju ja polnud ühtegi elektroonikaseadet, kuid kellel olid vanemad, kes nendega tegelesid ja aega koos veetsid, tulid elulistes olukordades paremini toime. See viitab sellele, et vanemate tähelepanu on palju parem, kui ükskõik milline ekraan või mänguasi, mida ostate.