Video: ettevaatust, siit tuleb musurünnak!

Internetis lööb laineid eelmisel nädalal Facebooki postitatud video, kus üks ema oma beebile musi annab. Ja kuigi ema tegevuses ei ole midagi erakordset, siis beebi reageering sellele on küll üpris üllatav (ja muidugi naljakas). Nimelt hakkab ta oma ema nii innukalt vastu musitama, et jääb mulje, nagu tahaks too tema põse hoopistükkis nahka pista.