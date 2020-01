TOP 10 ⟩ Paradiisi elama? Kõige taskukohasemad kohad, kuhu soetada maja

WomensArticle.com on pannud kokku TOP 10 kohad maailmas, kuhu on kõige taskukohasem osta endale uus kodu.

TOP 1 Kambodža

Kambodža ei pruugi olla esimene riik, mis tuleks sulle mõttesse, kui mõtled troopilise paradiisi peale, aga see on küllaltki ligilähedane. Suur boonus seal elamiseks on see, et Kambodža on hullumeelselt odav riik erinevalt mõnest muust troopilisest riigist.

Luksuslik maja nelja magamistoaga ning basseiniga maksab ainult 540 eurot kuus! Kolme magamistoaga suvemaja saaksid soetada seal kõigest 17 970 euro eest.

Selles, et su kodu püsiks puhas ja aed korras, saad palgata mõne koduabilise ning aedniku kõigest ligikaudu 1800 euro eest aastas.

TOP 2 Ecuador

Ecuador on oma olemuselt nii mõneski mõttes sarnane Ameerika Ühendriikidele. Ilmselt just selle pärast on ta ka kõige populaarsem külastatavuse poolest tervel Ameerika mandril. Kui soovid Ühendriikides reisides põigata ka Ecuadori, siis ära muretse, sest raha vahetama sa ei pea, kuna Ecuadoris on käibel samuti Ameerika Ühendriikide dollarid.

Ecuadoris on igapäevaselt palju odavam lõunatada väljas restoranides kui kodus ise kokata. Seega, kui sa ei armasta süüa teha, siis Ecuador on sinu jaoks just parim paik!

Ecuadoris saad soetada kinnisvara ning palgata koduhoidjat kõigest ligikaudu 45 000 euroga.

TOP 3 Mehhiko

Mehhiko on tuntud oma heade sõiduteede ning nii mõnegi kohaga, kus on täpselt nii palju päikest ja head ilma kui sul on vaja!

Sa saad rentida Mehhikos maja 630 euroga kuus mõnda meeldivasse paika, kus on hea söök, rõõmsad ja rõõmsad inimesed, sest just nendega on Mehhiko eriti üle külvatud.

TOP 4 Argentiina

Argentiina oli maailma suurim turistide tõmbenumber mitmeid aastaid. Seal on väga palju häid söögikohti ning ajaloolisi paiku mõnusaks avastamiseks. Meie kõigi suureks rõõmuks pole seal üldse kallis elada.

Keskmist mõõtu ja küllaltki hea kodu saad osta endale kõigest 125 000 euro eest, mis on küllaltki odav, arvestades majade hinnaskaalat Ameerika mandril.

TOP 5 Vietnam

Vietnam on juba aastaid turistide üks lemmikumaid sihtkohti. Ehkki varem polnud välismaalastel Vietnamis kinnisvara soetamine seadusega lubatud, on nüüdseks see juba aastaid siiski võimalik.

Seal on väga palju miljoni dollari väärtusega maju randade ääres, aga odavamate ja väiksemate majade väärtused jäävad olenevalt piirkonnast umbes 23 000 ja 46 000 euro vahele.

TOP 6 Tai

Eestlaste üks suuri lemmikuid, kuhu puhkama sõita, on tõesti Top 6 oma majade madalate müügihindade osas.

Kui oled Tais puhates mõelnud, et võiksidki selles paradiisis elada, siis selleks, et seal endale maja osta, tuleks sul korteri eest välja käia umbes 27 000 eurot ning maja eest 54 000 eurot.

Samuti on Tai ideaalne riik, kui armastad võimalikult odava hinna eest väljas söömas käia.

TOP 7 Bulgaaria

Bulgaaria on imelise maastikuga ning huvitava arhitektuuriga maa. Seal on reegel, et kui teenid kuus vähemalt 1348 eurot kuus, siis oled kõrgemast klassist inimene. Ehk peaksid arvestama inimeste vaheliste klassidega.

Kodu saad soetada Bulgaarias vähem kui 18 000 euro eest.

TOP 8 Ungari

Kusjuures Ungari on samuti üks populaarsemaid turistiriike ning paljud turistid on pärast mõnda külastust endale Ungarisse ka puhkusekodu soetanud, sest nad armastavad seda maad lihtsalt nii väga! Lisaks on see vägagi soodne.

Suure ja kvaliteetse maja saad soetada endale kõigest vähemalt 81 000 euroga.

PS! Ostes Ungaris maja, saad maalapi kauba peale ehk esmapilgul kallim hind pole tegelikult üldse nii suur.

TOP 9 Albaania

Albaanias on alati soe ning päikseline. Sinna saabudes tekib automaatselt puhkuse tunne.

Suurema puhkusemaja lunastamiseks, tuleb sul välja käia vähemalt 135 000 eurot, mis kokkuvõttes on siiski üks parimaid kinnisvara hindu võrreldes Ameerika Ühendriikidega.

TOP 10 Columbia

Columbias saad osta ühe suure eine vaid 4,50 euro eest (võrreldes Eestiga, siis siin alla 6 euro väga palju ei leia).

Kinnisvara rentimise hinnad on samuti odavamad kui meil, sest nende hinnavahemik jääb 360 ja 420 vahele.

Üks asi, millega aga kindlasti Columbiasse kolimisel arvestama peaksid, on see, et kui kuulud kõrgemasse klassi (st oled jõukam), siis pead maksma ka rohkemaid makse.