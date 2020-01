Üksikema Laura koges ajateenistusse minemise pärast hukkamõistu: «Mis ma peaksin lapsega koju istuma jääma või?»

Pole just tavapärane, ent samas mitte ka haruldane, et naistel tekib huvi ajateenistuse vastu. Soomest pärit Laura Välimaa teadis juba 14-aastasena, et tema soovib ajateenistust läbida.



«Ükskord hakkasin juba taotlust sisse andma, aga võtsin selle ruttu tagasi, kuna avastasin, et olin lapseootel,» ütleb Laura. Nii ta mattiski oma unistuse ajateenistusse minekust mõneks ajaks maha ja hakkas emarolli kandma, kuniks 2016. aastal kerkisid südamesoovid uuesti pinnale.



«Soovisin seda nii väga. Mingil moel pidasin seda enda jaoks väga oluliseks. Ma olen alati olnud poisilik tüdruk, mistõttu olid sellist tüüpi plaanid isegi normaalsed.»

Laura poeg Luka oli tollal vaid 5-aastane ja üksikvaemana tuli tal abi paluda oma emalt. Ta küsis emalt, kas oleks mingisugune võimalus, et ta võiks aastaks ajaks ära minna ja lapse vanaema hoolde usaldada?



«Ema näitas rohelist tuld. Ütles, et see on olnud nii suur unistus ja pean saama selle täide viia.»



Laura tajus, et see on ühtlasi ka ta viimane võimalus, sest järgneval aastal oli Lukal algamas eelkool, millest naine ei soovinud eemale jääda. Lisaks oli Laural endal vanusepiirang lähenemas, peale mida poleks teda enam vastu võetud. «Olin 25, kui teenistust alustasin.»



Paberimajandus oli korda aetud ja Laurale tuligi koju kutse. Teenistusse oli lisaks temale astunud veel 9 naist. Sissejuhatavatel päevadel tulid oma kogemusi jagama juba sama tee läbinud naised ja nende kuulamine tekitas Laurale tunde, et ta on kahtlemata õigel teel.



Esimesel kahel kasarmunädalal ei saanud külalisi vastu võtta ja see oli pikim aeg, mil Laura oli oma pojast pidanud eemal olema.





«Sõjaväes pole emadele mingisugust erikohtlemist ja ega seda keegi ka oota. See oli tõesti raske.»

Järgmise paari kuu jooksul treeniti füüsilist ja vaimset vastupidavust. Laura kirjeldab, et kui lähedased suhtusid ta valikusse toetavalt, leidus ka neid, kes panid pahaks ja andsid hinnanguid. Sosistati ja heideti ette, et ta jättis oma lapse nii pikaks ajaks vanavanemate hoolde. Laura ei lasknud end kritiseerijatest häirida. Uus elukorraldus loksus Luka jaoks üllatavalt kergesti paika.





Laura märkas peagi erinevusi enda ja teiste sõjaväekaaslaste vabaajaveetmises. Kui teised läksid nädalavahetuseks baari pidutsema, ootas tema elevusega, et saaks juba oma poja kaissu võtta ja diivanil tema lähedal olla. Muidugi kohtus ta ka sõpradega, aga suurema osa ajast pühendus siiski pojale.