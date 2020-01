Naised autos ⟩ Kehva suusailma tarviline teadmine: kuidas õigesti udutulesid kasutada

Udu ja vihm võivad teha liiklemise keeruliseks ka kogenud juhil, mis siis veel algajatest rääkida. Eesti liiklusseaduses on märgitud, et eraldi võib valgel ajal kasutada lähitulesid, udutulesid koos ääretuledega või päevatulesid. Pimedal ajal on lubatud sõita kas lähituledega või lähi- ja kaugtuledega korraga.

Eesmised udutuled tuleb sisse lülitada ainult siis, kui nähtavus on tõesti halb, või lähitulede asemel. Paraku kasutavad aga paljud juhid kõiki tulesid korraga. See on väga ohtlik – kuigi kaugtuled võetakse maha, siis udutuled koos lähituledega pimestavad vastusõitvat juhti samuti.

Autokooli Alopex sõiduõpetaja Jaak Alesma on Sakalale seletanud, miks see käitumine ohtlik on. «Laias laastus valgustab kaugtuli 100-150 meetri peale, lähituli 50-100 meetri peale ja udutuli kõigest 25-30 meetri kaugusele. Viimati mainitust pole kirjeldatud juhul mingit kasu. Pigem vastupidi: mida eredam on valgus – ja selliseks topelttuled olukorra auto ees muudavad –, seda rohkem pupill kokku tõmbub ning juht näeb ümbrust halvemini.» Alesma rõhutab, et udutuled on mõeldud halva nähtavuse puhuks: need asuvad madalamal ja näitavad lumesajust või udust läbi.

Millal siis ikkagi udutuled sisse lülitada? Eesmised udutuled tuleks sisse lülitada siis, kui nähtavus on alla 100 meetri, õpetab Cartime.

Keerulisem on ehk lugu tagumiste udutuledega. Need tuleb sisse lülitada juhul, kui sul endal on ees sõitvat autot raske märgata – selle tule eesmärk on halva nähtavuse korral anda liiklejatele infot, et tule küljes on suuremat sorti liikuv masin. Tagumisi udutulesid tohib kasutada ainult halva nähtavuse korral ja asulavälisel teel.

Kui sinu taga sõitev auto on sulle lähedale jõudnud, pead udutule välja lülitama – muul juhul see pimestab tagasõitjat. On oluline, et sa teeksid endale enne tulede sisse lülitamise korra selgeks, vajadusel otsi õppevideot kas või Youtube’ist. Armatuuril peaks põlema minema oranž tuluke.