Ikka veel armastad eksi? 4 suurepärast viisi, kuidas temast üle saada

Õnneks ütlevad eksperdid, et on mõned lollikindlad viisid, kuidas armumisest eksi üle saada. Vaja on vaid muuta mõned harjumused, see omakorda aitab muuta meelelaadi ning võid hakata edasi liikuma.

Elite Daily rääkis suhteeksperdi Chelsea Leigh Trescottiga, mida teha siis, kui suhe lõppes muudel asjaoludel, mitte keemia ja tunnete kadumise tõttu. On loomulik sel juhul eksi edasi armastada, kuid armumisest edasi liikumine on aktiivne otsus ja sa pead ise selleks üht-teist tegema, kui tunded on veel alles.

Kliki unfollow

Pole ilmselt eriline üllatus, aga kui sa pidevalt oma eksi sotsiaalmeedias vaatad, siis on raskem temast ka üle saada. Seega lõpeta tema jälgimine, vajuta unfollow ja õnneks on Facebookil olemas mugav variant just selliseks puhuks, kui ei taha inimest sõbralistist eemaldada – on võimalik valida variant, kus sa tema tegemisi vähem näed.

Instagramgi võib tunduda kahjutu, kuid teame hästi, et üks pilt võib rääkida rohkem kui tuhat sõna, pealegi tekib su ajul tema elul pilku peal hoides petlik tunne, nagu kuuluks ta veel sinu ellu.

Leia uus kirg

Armastus on väga sõltuvusttekitav tunne ning on üsna tavapärane, et me armume armunud olemise kogemusse rohkem kui antud inimesse. Seetõttu kiirustavad paljud inimesed järgmise armumise poole, kuna see tunne pakub turvalisust, seiklust, sidet ja hellust, annab elule nii-öelda mõtte.

Kavalam oleks aga püüda leida neid tundeid ja nö elu mõtet mujalt kui teisest inimesest. Avasta, mis on need tegemised, mis tekitavad samu tundeid, mida enne inspireeris armastus. Sa võid peagi avastada, et ei vaja eksi, et erutavaid tundeid kogeda.

Tee asukohavahetus

Sotsiaalmeedia pole ainus koht, kus on meeldetuletused, et eks eksisteerib. Palju rohkem on neid päriselus ja mida rohkem sa neid kohti oma elust elimineerid, seda parem. Sa ei pea käima enam samas kohvikus, restoranis ja baaris, kus temaga käisid. Leia uusi kohti, kus aega veeta ning tekita uusi mälestusi.

Sa ei pea muidugi igavesti neid kohti vältima, kuid praegu, kui asi on värske, on see hea mõte.

Haara rohkematest võimalustest

Küsi endalt, mis on need asjad, mida sa eksiga koos teha ei saanud ning tee nüüd aktiivselt pingutusi, et neist kogemustest osa saada. Lahkuminek on alati võimalus iseendaga taaskohtuda, avastada uusi asju ning luua end uueks.