Tätoveeritud naine, kas ka sulle öeldakse pidevalt neid asju?

Tätoveerimine on viimastel aastatel üha enam levinud. Tätoveeritud naiste jaoks kõlavad allolevad väited kindlasti enamjaolt tuttavana ja ei pane sugugi üllatuma:

1. Oled harjunud, et täiesti võõrad inimesed määratlevad tätoveeringute põhjal, kas oled hipi, punkar või mingi suvaline element siin maamunal.

2. Sulle on minu korda vihjatud, et tätevooringud ja pulmakleit ei kõlba kusagile.

5. Tead, kui tüütu on, kui inimesed ütlevad, et meestele ei meeldi tätoveeritud naised.

6. Isegi, kui sind ei huvita, mida teised arvavad, lähevad vägisi mõtted sellele, mida ämm ja äi su kehakaunistustest arvavad. Eriti need, mis on nähtaval kohal.

8. Kui su tätoveering on võõrkeeles, arvatakse, et sa ise kindlasti ei teagi, mida see tähendab.