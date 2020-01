Kuidas valida õiget soola?

«Sool on kõige olulisem koostisosa toidu valmistamisel ja kõige mõjuvõimsam vahend parandada toidu maitset,» sõnas Mark Bitterman oma raamatus «Salted». Seega pole ime, kui valite sahvrist või poeriiulilt õiget soola kauem kui mingit muud koostisosa. Tutvustame, milliseid soolasid täpsemalt erinevates toitudes kasutada.

Alustame erinevatest soolatüüpidest

Enamasti kasutatakse kodus kokates nelja erinevat tüüpi soolasid: lauasool, kosheri sool, meresool ja gurmeesool.

Sattusid segadusse?

Hea uudis on see, et kõik need soolad on põhimõtteliselt identsed – soola ja naatriumkloriidi sisalduse näol. Erinevused sõltuvad sellest, kuidas nad on valmistatud, kui suur on nende kristallide läbipaistvus, tera paksus ning kui tugev on nende maitse.

Söögisool – enim kasutatav «peensool». Peene tekstuuriga granuleeritud sool, mis koosneb väikestest kuubikutest. Kas teadsid, et söögisoolas peitub paakumisvastane aine, mis hoiab ära soolakristallide kokku kleepumise?

Kosheri sool – on saanud oma nime selle järgi, et teda kasutatakse koorimise protsessis (või vere eemaldamiseks lihast) kooskõlas juudi toitumisalaste seadustega. Ta koosneb suurematest kristallidest ning ei sisalda joodi. Samas on ka madalama naatriumisisaldusega kui enamik levinumaid soolasid.

Meresool – küllaltki palju kasutatav sool, mis on oma tekstuuri poolest suuremate ja väiksemate kristallidega. Võib sageli sisaldada ka täiendavaid mineraale, mis annavad kibeda maitse.

Soovitavalt lisa jämeda ja keskmise jahvatusega meresoola keevasse vette näiteks juurviljade, pasta ja riisi keetmisel; konserveerimisel ja kala soolamisel. Peen meresool sobib rohkem valmistoidus kasutamiseks ning serveerimisel lauas.

NB! Kui sa ei soovi oma toitu üle soolata, siis võid meresoola toidu valmistamisel küll kasutada aga oluliselt väiksemas koguses kui tavalist soola.

Gurmeesool – sageli erilise päritoluga, mis lisab sinu toidule värvi ning hääle. Gurmeesoola lisa alles siis kui tunned, et peale maitsestamist on täht sinu toidust veel puudu. Puista seda õrnalt sõrmede vahel serveerimisel toidule ning naudi!

«Kõik soolad maitsevad samamoodi, välja arvatud siis, kui nad on lisatud toidule. Eksootiliseks muudab selle mõte, kuidas need soolad on valmistatud,» sõnas McGee.

«See on väga oluline kuidas sool on saadud. 90 protsenti soola graanulitest sõelutakse üldjuhul välja ajal, mil 95 protsenti soolahelvestest kleepuvad soolakristallide külge, mis tagab nende kiirema lahustumisvõime,» sõnas Shirley Corriher raamatus «BakeWise».

See on ka väga oluline tegur soolade maitsete tugevusest rääkides. Näiteks meresool, kosheri sool ning söögisool maitsevad just sellel põhjusel palju tugevamalt kui gurmeesool.