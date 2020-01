Uuring ⟩ Šokeeriv põhjus, miks ei tasu magamise ajal telefoni ligi hoida

California terviseamet teatas, et kui inimesed asetaksid une ajaks telefonid ohutusse kaugusesse, väheneksid kiirgusega seotud terviseriskid tunduvalt. Hoiatus tuli peale seda, kui koguti kokku tõendid, et telefonikasutust saab seostada mitmesuguste terviseprobleemidega nagu vähk, kehv vaimne tervis ja reproduktiivsuse probleemid.

Ehkki uuringud ei ole täielikult tõestanud, et telefonide kasutamine on ohtlik, leidub siiski piisavalt materjali, mis suunab ettevaatlikkusele, eriti laste puhul.

Paljud California linnad on välja andnud kohalikke hoiatusi, et inimesed hoiaksid telefone oma kehast eemale. Selle põhjuseks on telefonides kasutatav raadiosageduse energia.

Kuigi raadiosageduslik energia on kiirgusskaala mõõdukas osas, on uuringud näidanud, et inimeste korduv ja tihe kokkupuude telefonidega võib olla riskiks piisav. Mõned nutitelefonide tootjad, näiteks Apple, panevad raadiosagedusliku kiirguse märkuse oma iPhone´i seadmetele kohe juurde.

California tervishoiuasutus juhtis tähelepanu sellele, et raadiosagedusenergia võib laste ajukoesse kergemini tungida, kui täiskasvanu omasse. Seega võib laste puhul olla kokkupuude kahjulikum ja kesta arenevas ajus kauem.

Varasemad uuringud on näidanud, et kokkupuude telefoniga võib põhjustada kasvajaid ajus ja kõrvades. Psühholoogid on hoiatanud, et telefonidest kiirgav energia võib olla põhjuseks, miks teismelistel on kehv vaimne tervis, keskendumisvõimetus ja pidev unisus. Teised uuringud on toonud välja seoseid ka sperma kvaliteedi languses.

Ebaregulaarsed telefonisignaalid võivad olla bioloogiliste mõjude põhjustajaks ning eriti tähelepanelik tuleks olla, kui asute mitme seadme läheduses, mis edastavad suuremahulisi andmeid.