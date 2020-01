Häbiväärne: jahmatav hulk Eesti vanemaid ei küsi lastelt luba nendega materjalide postitamiseks

Kui tegemist on vastutustundliku digitaalse vanemlusega, siis on raske tõmmata piiri, mis määratleb laste õiguste rikkumise koos laste turvalisuse ohustamisega ning foto- ja videomaterjalide kahjutu jagamisega mälestuste säilitamiseks. Tegelikult on olemas mõned põhireeglid, mida tuleb järgida, et muuta suhtlus sotsiaalmeedias võimalikult turvaliseks.