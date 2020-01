«Kupsik muudab su elu! See on parim asi, mis sinuga võib päevade ajal juhtuda!» Youtube aina söödab mulle ette erinevaid videoid, kus naised rõõmsalt just seda hõikavad. Kas tõesti võib nii olla, et menstruatsioon võib olla võrdlemisi puhas, kuiv ja – mis peamine – kõik kohad polegi verd täis?