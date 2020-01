Miks naised jobudesse meestesse armuvad?

Olgem ausad, sa ei pruugi kohe alguses aru saada, et tegemist on jobuga ning see moodustabki suure osa probleemist. Sellised mehed näitavad sulle enamasti alguses endast palju meeldivamat versiooni. "Paljud jobud on ääretult karismaatilised," ütleb kliinilist psühholoogia doktor Carla Marie Manly. "Seetõttu kannavad nad tihti palju lahkema ning sarmikama inimese maski, mis potentsiaalseid partnereid ligi tõmbab. Ning kui kaaslasel on juba tunded tekkinud, hakkab mask tasakesi ent kindlalt langema, näidates tõelist meest selle all. Sellised muutused leiavad üldiselt aset üsna aeglaselt, ega pruugi jobu mehe kaaslasele alguses nähtavad olla, ent mõne aja pärast on olukord juba ilmselge ning väljakannatamatu, vahendab Best Life.

Aga kui sa tead, et tüüp on jobu, miks sa teda siis maha ei jäta? See on veidi keerulisem kui selline binaarne lahendus. Mõned eksperdid usuvad, et jobudesse kiindumine võib anda märku ebatervest kiindumusstiilist, mis võib pärineda suhetest vanematega. "Mõned naised leiavad, et on armunud toksilistesse kaaslastesse, sest see on kiindumusstiil, mille nad õppisid üles kasvades oma vanematelt," seletab kliinilise psühholoogia doktor Clinton Moore. "Nartsissistlike vanemate klassikaline võrdkuju hõlmab inimesi, kes tunduvad külmad ning kauged ja kui sa kasvad sellises dünaamikas üleks, siis kipudki sa suurema tõenäosusega kiinduma inimestesse, kes samuti on suhte mõistes kauged ning õõnestavad su enesekindlust. Tavalised ja toredad kutid, kes sulle tähelepanu pööravad, võivad sel juhul tunduda igavad või lämmatavad."

Ent süüdistava sõrme võib suunata ka popkultuuri poole, sest on palju filme, näiteks "Cruel intentions/Julmad mängud", kus armas, hooliv naine üritab muuta nartsissistlikku, sotsiopaadist elumeest ainuüksi läbi oma hinge headuse. Pärismaailmas loomulikult sellised asjad ei tööta, ent filminarratiivina on kindlasti paeluv ning paneb sind fantaseerima ka päriselus selliste meeste muutmisest.

"Mõned naised näevad seda kui väljakutset ning see on nende jaoks põnev," toob kliinilise psühholoogia doktor Kimberly M. Daniels välja. "Kui ma suudan selle tüübi heaks inimeseks muuta, siis tundun ma ka iseendale parem inimene. See pakub mõnele naisele kindlasti pinget ning võib neid panna ennast ka võimsamana tundma." Kuid Daniels toob ka välja, et meie ühiskond näeb jobusid ikka veel kui võimsaid ning mehelikke kujusid, mis võib paljusid mehi panna jobudena käituma, et naisi ligi tõmmata, isegi kui see nende enda iseloomule risti-vastu käib.