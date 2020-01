Pilk peale ⟩ 2020. aasta 5 populaarset ilutrendi otse ühismeediast

Toome teie ette viis ilutrendi, mis aina enam pead tõstavad!

Roosad huuletoonid

2020. aastal unusta klassikaline punane huulepulk! Selle aasta trend on roosa huuletoon. Valikus on nii eredad toonid, mille puhul ei ole enam silmameiki vaja kui ka heledad, mis annavad huultele kerge viimistluse ja sobivad kokku just tugevama silmameigiga.

Laineri uued ja põnevad mõõtmed

FOTO: Tootja foto

Lainerijoon ei pea asetsema enam ripsmepiiri ääres, vaid trendikas on tõmmata see hoopis silmalaule – miks mitte ka mitme eri joonena. Nõuab küll kindlat kätt ja natuke pusimist, kuid harjutamine teeb meistriks! Pildil essence imepeenike vedel silmalainer, millega saavad särada nii profid kui ka alles algajamad laineritõmbajad.

Roosa põsepuna

Kui vahepeal polnud populaarne põsepuna isegi kanda, siis 2020. aastal on tarvis seda ohtralt lisada! Kanna põsepuna nii põskedele, põsesarnadele, ninale kui ka silmalaugudele. Nii tekib näole sun burned efekt, mis on üks populaarsemaid meigitrende uuel aastal. Näiteks on sellest rääkinud youtuber Corinna Kopf, kelle meigirutiini juurde selline stiil juba kuulub.

Naturaalsed kulmud

Kui eelnevatel aastatel on kehtinud kindel reegel, et kulmud peavad olema tugevalt välja joonistatud, siis nüüd on naturaalsus meigitrendide nimekirjas kindlasti üks tähtsamaid. Kulmugeel on selle trendi täide viimiseks hädavajalik abivahend, mis lükkab kulmukarvakesed kindlalt paika ja toob esile nende loomulikkuse.

Klassikaline maniküür