Tellijale

Jaanuaris on populaarne muuta nii oma elustiili kui toitumist ning veganlus on trendikam kui kunagi varem. Netflixis linastunud dokumentaalfilmis «Game Changers» väideti, et mehed, kes loobusid loomsetest toodetest kogesid 8 protsenti kõvemaid ja kauakestvamaid erektsioone. Enne, kui sa plaanid oma elu muuta, tasub aga faktidele otsa vaadata