7 asja, millest tühja kõhuga eemale hoida

Tomat

Enim levinud asju võileiva peal on tomat. See on imemaitsev ning muudab sinu söögi värvilisemaks. Tomatid on rikastatud C-vitamiini ja toitainetega, aga tomatites sisalduv tanniinhape suurendab mao happelisust ja võib põhjustada maoprobleeme. Kui sul on probleeme söögitoru- ja haavanditega, siis peaksid vältima ka teatavaid tsitrusviljatoite nagu näiteks apelsinid ja sidrun.

Gaseeritud joogid

Paljud inimesed eelistavad veele, kohvile ja teele hoopiski karastusjooke. Samuti kiputakse arvama, et neid on lubatud tarbida igal ajal ja igal pool. Muidugi pole see seadusega keelatud, aga sellega tehakse kehale hoopiski karuteene. Kuidas? Nimelt tekitavad gaseeritud joogid kõhus puhitust ning mis veelgi hullem - nende liigne tabimine kõigutab mao happelist tasakaalu, mis võib hullemal korral olla söögitoruvähi põhjustajaks.

Saiakesed ja pirukad

Need on alati kõige lihtsamalt kättesaadavamad vahepalad nii keset tööpäeva, peale trenni või peale hommikusööki söömata kodust lahkumist. Kuid need toidud ei pruugi alati teie kõhule parimad valikud olla. Nimelt, sisaldavad saiakesed ja pirukad pärmi, mis võib teie mao piirkonda ärritada ja täis kõhu asemel hoopiski kõhuvalu tekitada.

Vürtsikad toidud

Vürtsikate toitude söömine tühja kõhuga suurendab tõenäosust, et ärritate oma magu, mille tagajärjel võivad tekkida krambid. Kuna nad on väga terava ja tugeva maitsega, siis võivad nad põhjustada seedehäireid. Vürtsikad toidud, mida kindlasti tühja kõhuga eirata on näiteks küüslauk, kuum tšilli ja ingver.

Maiustused

Kuigi maiustusi on väga kerge seedida, ei ole nad siiski tühja kõhuga hea variant. Põhjus peitub selles, et kui maiustustes peituv suhkur siseneb tühja kõhtu, ei suuda inimkeha enam hoida piisavat insuliini taset veres ja see võib põhjustada silmahaiguseid. Veelgi enam, maiustused on maos happeid siduvad toidud, mis võivad maos happelisuse tasakaalu paigast välja viia.

Jogurt

Jogurt on täis piimhappebaktereid, millel on palju tervisega seotud eeliseid. Küll aga piimhape muudab tühja mao happesuse taseme ebastabiilseks. See tapab neis piimatoodetes peituvad head piimhappebakterid ning põhjustab happesuse tõusu maos. Kui aga soovid siiski jogurtit süüa, siis soovitav on süüa seda suupistena 1-2 tundi pärast sööki.

Pirn