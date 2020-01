Mõjuv põhjus, miks sa ei tohiks lapselt küsida «Kas sul oli tore koolipäev?»

«Kui küsid lapselt, kas päev oli tore, tähendab see võsukese jaoks, et soovid kuulda kõike seda, mis oli tore ja hea. Lapsed ei soovi põhjustada pettumust, ega muret, seetõttu vastavadki nad ainult «jah», isegi, kui asjad läksid teisiti,» selgitab terapeut Kristin Wilson.

Kõige olulisem on lapsele tekitada tunne, et kõik tunded on aktsepteeritavad - olgu see siis positiivne või negatiivne. Nii julgevad lapsed jagada ükskõik milliseid kogemusi.