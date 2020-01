9 hobi, mis teevad naise eriti seksikaks

1. Mängi mõnd muusikariista

Kui oskad mängida mõnd muusikariista, siis ütleb see kaaslasele salamisi palju asju: sa oskad rütmi hoida, oled oma kätega osav ning piisavalt enesekindel, et esineda inimeste ees. Võid mängida ka virtuaalkitarri, ent see ei pruugi tingimata kõigile peale minna.

2. Kokkamine

Tee südamesse käib kõhu kaudu ning selline traditsiooniliselt naiselik oskus võlub kindlasti kõiki, kes võlumist vajavad. Pealegi, kui keerad köögis kuumuse põhja, siis mine tea, kui kuum sa veel magamistoas olla võid.

3. Ballett/Võimlemine

Sa oled painduv, su keha on kaunilt toonuses ning sa oskad võtta igasuguseid poose. Isegi see, kui ütled, et oled tantsija, võib kaaslasel põlvist nõrgaks võtta.

4. Massaaž

See hobi ütleb su kohta, et tegemist on kannatliku ning helde inimesega, kes teab kehas kõiki olulisi punkte. Sa tead täpselt, kuidas partner lõõgastuma panna ning oled seejärel suuteline ta uuesti üles ergutama. Boonuspunktid sellele, kes päriselt massaaži ka õppinud on.

5. Jooga/Trenn

Trenn ja seks käivad kokku: kui hoolitsed oma keha eest hästi, siis ei karda sa seda ka näidata ning kasutada. Aga palun jäta retuusid ainult joogas käimise jaoks, eksole? Muidu läheb äkki liiga seksikaks kätte ära.

6. Burlesk

Striptiis on sinu kunstivorm, lisaks on sul lademetes ilusat pesu ning enesekindlust ja sa ei karda oma keha näidata. Kuum! Või käi sellisel kursusel vaid enda jaoks, et oma kehaga paremini läbi saada ning seeläbi veelgi enesekindlam olla, ega keegi sind esinema sunni.

7. Vabatahtlik

Sa oled andja ja abistaja. See on alati seksikas.

8. Sporditšikk

Iga sport, pole vahet kas surfad või sõidad lumelauaga, paljude spordialade riided on nunnud ning ägedate trikkide tegemine teeb ka sind ägedaks. Pealegi - spordi valimine on hea idee ka seetõttu, et siis on kergem silma jääda sama alaga tegelevatele potentsiaalsetele kaaslastele.

9. Kunstnik