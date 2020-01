Kuidas muuta oma hommikud suurepäraseks?

Ärka alati samal ajal

Isegi kui sa sooviksid mõnikord kauem magada, siis on igati kasulik äratada oma keha iga päev samal ajal, sest see vähendab hilisemaid süümepiinu päeva maha magamise osas ja su enesetunne on palju parem. Kui aga su argipäeva äratus on väga varajane, siis tekibki sul hea võimalus kõiki järgnevaid tegevusi kauem teha. Naudi!

Tee 15 minutit venitusharjutusi

Kui oled ärganud, aga endiselt on uimane olla, on õige aeg teha mõned mõnusad venitused. Olgu selleks siis 15 minutiline jooga või lihtsad sirutused. See aitab stimuleerida sinu keha, mis mõjub ajule nagu tassike espressot. Ideaalne võimalus end äratada eriti neile, kes kohvi ei armasta.

Hoia eemale elektroonikast

Et end hommikul kohe mitte hulluks stressata, hoia eemale sotsiaalmeediast ja e-mailist. Kui soovid siiski midagi lugeda, haara kätte hoopis näiteks mõni hea raamat.

Pane päevaplaan paika

Kui unustasid õhtul oma järgmise päeva plaane paika panna, siis on see ilmselgelt viimane ja üks parimaid hetki selle tegemiseks. Sa ei pea kõike kirjutama sekundilise täpsusega, sest juba umbkaudne päevaplaan tundide arvestuses aitab sul hoida fookust oma kohustuste osas. Võimaluse korral säti nii, et raskemad asjad oleksid päeva alguses, et saaksid peale lõunat rõõmsalt kergemate ülesannetega õhtule vastu minna.

Kuula muusikat või broadcasti

Üks enim levinud tõdesi, mis su päeva hoobilt paremaks muudab, on kuulata head muusikat. Parim viis on panna kokku oma hommiku lemmikute playlist ning sättida sinna laulud, mis sind alati rõõmsaks muudavad. Teine võimalus on panna käima broadcast, mis sind alati naerma ajab. Mõlemad annavad hea laengu terveks päevaks, et end erksana tunneksid.

Söö tervislikku hommikusööki

Paljud inimesed on arvamusel, et hommikusöök ei ole vajalik. Ometi tunnevad end terve päeva kehvasti, aga ei nõustu siiski sellega, et puudulik hommikusöök võib olla selle põhjustajaks. Kui käid hommikuti jooksmas, siis on mõistlik võtta enne üks väike tervislik snäkk. Olgu selleks siis mõni puuvili või muu tervislik vahepala, et sa jooksurajal kokku ei kukuks. Hea hommikusöök annab sulle piisavalt energiat oma päevale vastu minna.

Tekita endale mõnus hommikune rutiin

Üks hea viis oma hommik veel paremaks muuta, on tekitada endale hommikune rutiin, peale mida tunned end hästi. Olgu selleks siis metsajooks või mõne sarja vaatamine. Kuigi aja võtmine selleks tundub küllaltki keerukas, siis planeeri oma äratus ning ülejäänud päev nii, et saaksid seda ikkagi teha. Usu mind - tulemus on kiirelt märgatav.

Joo vett

Kuna su keha kaotab öösel magades väga palju vedelikku on mõistlik alustada oma päeva klaasi veega. On tõestatud, et klaasike vett enne hommikusööki mõjub sinu seedimisele hästi, sest su maol on lihtsam sööki lagundada. Samuti ei teki ohtu, et sööksid end hommikusöögist üle.

Tee end korda isegi siis kui ei plaani kodust lahkuda