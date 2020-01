7 pisikest, kuid pahaendelist liigaastaga seotud venelaste ebausku

Limon kirjutab, et paljud inimesed näiteks arvavad, et liigaastal ei tohiks kindlasti abielluda ega kolida. Kuid isegi, kui sa ebausklik pole, on huvitav teada, milliseid jutte räägitakse. Kuna need on aga pahaendelised, siis uskumise osas tasub olla ääretult skeptiline – elu on ikka rohkemat kui vanarahvajutt, iga mees on ise oma saatuse sepp.