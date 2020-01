Hea teada: kui sul on lapsed, on sul õigus nõuda puhkust, millal soovid

Küsimus: «Andsin töötajatele teada, et alustame puhkuse ajakava koostamisega. Juba on kogunenud palju avaldusi ja soove töötajatelt, kellel on väikesed lapsed. Mida nüüd teha? Kuna neid avaldusi on nii palju, siis kas ma võin need kõrvale jätta ja koostada ajakava nii nagu ettevõttele on parem, sest kõigi soove ju arvestada nagunii ei saa, sest paljud puhkusesoovid on ettevõttele kõige kiiremal ajal?»