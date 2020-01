6 põhjust, miks on sidrun sinu kehale kasulik

1. Toetus sinu südamele

Sidrun sisaldab väga palju C-vitamiini. Ühes sidrunis peitub lausa 31 mg C-vitamiini, mis on 51% keha päevasest vajadusest.

Uuringud näitavad, et C-vitamiini sisaldavate marjade ja puuviljade söömine vähendab oluliselt südamehaiguste riski. Samuti on teaduslikult tõestatud, et süües 24 grammi sidrunis sisalduvaid kiudaineid, hoiad kontrolli all oma vere koleterooli taset.

2. Aitab kontrollida kehakaalu

Sidrunid on tuntud kui head kehakaalu langetajad. Siin on mõned näited sellest:

Üks levinud teooriad on see, et neis sisalduvad pektiinikiud lahustuvad maos ning aitab kauem säilitada täiskõhu tunnet.

Kuna aga sidrunimahl ei sisalda pektiini, ei sisalda samuti kõik sidrunimahlast tehtud joogid pektiini. Pektiin peitub sidruni koores.

Teine levinud teooria soovitab tarbida kaalust alla võtmiseks sidrunikoort koos kuuma veega. Teatavasti suurendab aga joogivesi ajutiselt põletatud kalorite arvu, seega võib kaalulangust aidata rohkem vesi ise, mitte sidrun.

3. Vältida neerukivide teket

Neerukivid on väikesed tükid, mis tekivad siis kui jääkained kehas kristalliseeruvad ja kogunevad neerudesse. Need on üsna tavalised ja inimesed, kes neid saavad, saavad neid sageli korduvalt.

Sidrunhape aga võib aidata neerukive vältida, suurendades uriini mahtu ning suurendades uriini PH taset, luues sellega neerukivide moodustamiseks ebasoodsama keskkonna.

Vaid 1/2- tassi sidrunimahla päevas võib anda kehale piisavalt sidrunhapet, mis aitab neerukivide uuesti teket vältida.

4. Aitab vältida aneemiat

Rauavaegusaneemia on üsna tavaline nähtus ning ilmneb siis kui te ei saa söödavatest toitudest piisavalt rauda.

Sidrunid sisaldavad küll rauda, kuid kehas aitab ennetada aneemiat peamiselt tänu raua imendumisele taimsest toidust.

Inimese soolestik imab lihast, kanast ja kalast neis sisalduvat rauda väga lihtsalt, aga taimsetest allikatest pärit rauda mitte nii lihtsalt.

Kuna sidrunid sisaldavad palju nii C-vitamiini kui ka sidrunhapet, võivad need kaista teie organismi aneemia eest, tagades selle, et raud imendub sidrunit tarbides koos taimsete allikatega, oluliselt paremini.

5. Vähendab vähiriski

Ammu on teada tõde, et tervislik toitumine, mis sisaldab korralikus koguses puu- ja köögiviljade söömist, võib aidata vähendada vähiriski.

Mõnedes vaatlusuuringutes on tuvastatud, et inimestel, kes söövad rohkem tsitrusvilju, on vähirisk madalam. Samas on tehtud ka uuringuid, milles pole mingit olulist toimet selles osas leitud. Sidrunitega tehtud katseklaasiuuringutes on paljud sidrunist pärit ühendid tapnud vähirakud, kuid pole kinnitatud, et need avaldavad sama mõju ka inimese kehas.

Mõnede teadlaste arvates võiks sidrunites leiduvatel taimeühenditel - näiteks limoneenil ja naringeniinil - olla vähivastast toimet, kuid see hüpotees vajab veel täiendavat uurimist.

6. Parandab seedetrakti tervist

Sidrunid koosnevad umbes 10% süsivesikutest, enamasti lahustuvate kiudainete ja lihtsate suhkrute kujul. Sidrunis on peamine kiudaine pektiin - lahustuva kiu vorm, mis on seotud mitmete tervisega seotud eelistega.