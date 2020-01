Kolm toitu magamistuppa ning kolm, mis peaksid kööki jääma

1. Vahukoor. Magamistoatoitude klassika. Soovitame kasutada pudelivarianti, ent ilmselt võib ka ise koort kloppida. Pudelist tulev maius teeb omapärast häält, kuid omatehtu puhul saad maitset valida. Võib natuke kleepida, kuid see käib seksi juurde nagunii.

3. Maapähklivõi. Kui juba paarilise pealt seksi ajal midagi juba limpsida, siis võiks see samahästi ka toitev ja tervislik olla, lisaks veel maitsev ning ei kipu kergesti sulama.

1. Pulgakommid. Need võivad küll kelmikad olla ning flirdiprotsessile kaasa aidata, kuid jäta pulgakomm magamistoa ukse taha. Sa ju ei taha seda avastada peale kirglikku ööd oma soengust? Ning ega see värviline suhkrusegu nüüd linadest ka nii hästi välja ei tule.

2. Sulatatud šokolaad. Jällegi toit, mis kõlab seksikalt. Šokolaadi teatakse ka kui afrodisiaakumit, iha äratajat, kuid kui kirge on juba voodini jõudmiseks piisavalt, siis aitab ka šokolaadist. Seda pole tore voodipesust välja pesta ning olgem ausad, pruunid triibud tuletavad meelde midagi muud, kui seda maiust.

3. Mesi ning siirupid. Seksikad? Jah. Kui liiga hea voolavusega, et neid endaga voodisse tuua, kui sa pole just maailma kõige kiirema keele omanik. Kui tõesti soovid mesimagusa kallima pealt magusat mett limpsida, siis tee seda pigem duši all, mitte magamistoas.