Eksperdid selgitavad: magamisasend, mida peaksid vältima

Kõhuliasend on üks neist asenditest, mille kohta mõned inimesed vannuvad, et pole olemas mugavamat asendit ning teised ei saa üldse aru, kuidas nõnda uinuda saab. Ka võib see mõnel juhul olla kasulik: näiteks, kui oled hädas uneapnoega. Samas aga võib kõhuli magamine olla kahjulik kaelale.

«Üldiselt pole kõhuli magamine nahale halb, aga mõne inimese jaoks, kes on akne osas eriti tundlikud, võib see tuua kaasa akne ägestumise,» selgitab dermatoloog Rajani Katta. «Ma olen näinud, kuidas probleeme on põhjustanud juukseseerumid, mis on tukalt otsaesisele läinud. Oluline on regulaarselt padjapüüre pesta, eriti kui sa kasutad juuksehooldusvahendeid ja ei käi enne magamaminekut duši all. Muidugi on väga oluline õhtul meik maha võtta.»