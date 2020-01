Puust ja punaseks: mis on supi ja hautise vahe?

Supp ja hautis on mõlemad vedelikupõhised road, milles võib leiduda palju erinevaid koostisosi, sealhulgas köögivilju, liha, kala, tärkliserikkaid toitaineid ja muudki. Kui aus olla, võivad mõlemad sisaldada täpselt samu asju.

Kuid mis eristab lihasuppi lihahautisest, kui mõlemas on liha, kartuli, porgand ja herned? Peamiselt vedeliku hulk, mida valmistamisel kasutatakse.

The Kitchn kirjutab, et tavaliselt peab vesi või puljong supi koostisosad kõik täielikult katma, hautise puhul on ained vaid napilt kaetud. Kuna sa kasutad vähem vedelikku, muutub see protsessi käigus paksemaks, justkui kastmelaadseks. Nii saavad tahked koostisosad roa peaosalisteks.

Mõnedes retseptides peab lisama isegi jahu ja rasva segu (roux), et hautis veelgi paksem oleks. Ning kuna hautised pole nii vedelad kui supp, siis on tavaline, et neid serveeritakse sageli koos pasta, riisi või mõne muu teraviljaga.