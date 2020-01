7 ebatavalist sümptomit naistel, mis võivad viidata infarktile

Südamehaigustel on erinevaid vorme ning südamepuudulikkus võib tekkida nõrga või kahjustatud südamelihase, arütmia või südameklapiprobleemide tõttu. Infarkti kõige tavalisem sümptom on mingit tüüpi valu, ebamugavustunne või pingetunne rinnus. On siiski oluline märkida, et valu ei pruugi olla alati tõsine ning naiste puhul ka mitte kõige esiletükkivam.